KNAB просит начать уголовное преследование по делу фиктивных работников RTAB

13 февраля этого года Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) попросила Отдел координации ограничения коррупции Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры начать уголовное преследование шести лиц за мошенничество в крупном размере. В том числе речь идет об уголовном преследовании двух бывших членов правления муниципального Рижского бюро развития туризма (RTAB), свидетельствует информация портала Delfi

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К одному из бывших государственных должностных лиц KNAB инкриминирует служебный подлог.

Информация, имеющаяся в распоряжении Delfi, свидетельствует о том, что государственные должностные лица — это бывший руководитель RTAB Вита Ермоловича и экс-член правления RTAB, член партии "Согласие" Максим Толстой.

Доказательства, полученные KNAB в ходе досудебного расследования, показывают, что шестеро фигурантов уголовных преступлений фиктивно работали в учреждении Рижского городского самоуправления, выманив таким образом крупную сумму финансовых средств у муниципалитета.

Два бывших бывших государственных должностных лица учреждения Рижского городского самоуправления поддержали такую ​​аферу.

Расследуемые уголовные правонарушения были совершены в период со 2 апреля 2012 года по 31 января 2019 года.

Также в ходе досудебного расследования KNAB было установлено, что одно бывшее государственное должностное лицо совершило служебный подлог, то есть подписало и использовало документы, содержащие заведомо ложные сведения, связанные с командировкой.

В результате преступной деятельности Рижскому самоуправлению был причинен ущерб в размере 280 822,73 евро.

16 января этого года KNAB отделил конкретный уголовный процесс от ранее возбужденного этим учреждением уголовного процесса.

KNAB, направив материалы уголовного дела в Отдел координации ограничения коррупции Уголовно-правового департамента Генеральной прокуратуры , завершило соответствующее досудебное расследование.

Теперь прокуратуре, как руководителю процесса, предстоит принять решение о дальнейшем ходе уголовного дела.

Delfi уже писал, что в мае 2019 года KNAB провел обыск в помещении RTAB в рамках ранее возбужденного уголовного процесса о возможных уголовных правонарушениях должностных лиц RTAB.

После нескольких часов работы сотрудники KNAB тогда задержали RTAB Ермоловичу. Позже она была освобождена.