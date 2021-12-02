KNAB проверит закупку быстрых антиген-тестов на сумму около 3 млн евро

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало ведомственную проверку закупки быстрых антиген-тестов на Covid-19.

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После оценки поданных предложений Государственный центр логистики обороны и закупок (VALIC) решил заключить соглашение с пятью участниками тендера — Ekspress laboratorija, Brie, ADDO Defense, A-birojs и A.Medical.

Ранее сообщалось, что компания Ekspress laboratorija, которая должна была доставить в Латвию первую партию комплектов для самотестирования на антиген Covid-19, а также еще один претендент отказались от заключения договора.

Ekspress laboratorija была выбрана для доставки первой партии антигенных тестов по самой низкой цене и минимальным срокам доставки. Однако компания в последний момент расторгла контракт на сумму около трех миллионов евро.

По имеющейся у Министерства обороны информации, заключение контракта отложено, поскольку в настоящее время в мире усилились проблемы с доставками, поэтому компании не смогут доставить груз к установленному сроку — 6 декабря.

VALIC ведет переговоры с тремя оставшимися претендентами. Однако уже понятно, что цена на антигенные тесты будет выше, а время доставки может увеличиться до 10 дней. Галкинс не смог ответить, как долго придется ждать тесты, если удастся договориться с компаниями.

Правительство ранее постановило, что с 6 декабря для очной работы, где возможен контакт с другими сотрудниками, клиентами и посетителями, необходимо проводить регулярное тестирование на Covid-19 при помощи комплектов самотестирования. Позже правительство приняло решение, что тестирование работников при помощи экспресс-тестов будет добровольным.