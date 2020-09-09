KNAB проводит обыски в Паргауенской краевой думе
Foto: LETA

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) в среду явились в Паргауенскую краевую думу с обыском. Эту информацию подтвердил заместитель председателя думы Имантс Калниньш (Vienoti novadam).

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При этом Калниньш не стал уточнять, что именно делают сотрудники антикоррупционного ведомства в помещениях думы.

"Кто-то называет это проверкой, кто-то обыском", — указал он, добавив, что никого пока не задерживали.

Связаться с председателем думы Харди Вентсом не удалось, т. к. он, как отметил Калниньш, в данный момент находится в отпуске.

В KNAB подтвердили, что 19 июня было возбуждено уголовное дело о служебном подлоге в корыстных целях.

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LETA

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LETA
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