KNAB расследует дело о возможных нарушениях в Латвийском университете

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) на основании заявления Госконтроля начало уголовный процесс, расследуя, возможно, противоправную деятельность в Латвийском Университете (ЛУ).

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KNAB в настоящее время проводит досудебное расследование в рамках уголовного процесса, поэтому в интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.

Проверка, проведенная Госконтролем, установила, что двум работникам Латвийского Университета, с которыми было заключено соглашение об их профессиональной деятельности, необоснованно выплатили 19 474 евро.

По данному факту Госконтроль подал заявление в Генпрокуратуру, а та, в свою очередь, перенаправила в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией.