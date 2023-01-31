KNAB расследует возможную коррупцию в Ропажской думе
Foto: LETA

Во вторник, 31 января в Ропажскую краевую думу прибыли сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), подтвердила агентству LETA председатель думы Вита Паулане.

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Она сообщила, что представители бюро явились к одному из сотрудников думы. Более подробной информацией Паулане не располагает.

По имеющейся в распоряжении LETA информации, расследуемое дело может быть связано с бывшим исполнительным директором Гаркалнской думы Еленой Тоц. Сейчас она является заместителем исполнительного директора Ропажской думы и работает в Управлении Гаркалнской волости.

По неофициальной информации, сегодня KNAB "гостил" также в кабинетах других бывших работников Гаркалнской думы.

В рамках реформы, с 1 июля 2021 года в Ропажский край объединены Ропажский, Гаркалнский и Стопиньский края, а также город Инчукалнского края - Вангажи.

В KNAB Delfi сообщили, что сегодня проводятся уголовно-процессуальные действия в рамках уголовного процесса, который был начат 24 октября 2022 года по подозрению во взяточничестве, получении взятки и пособничестве в получении взятки.

Более подробной информации бюро в интересах следствия пока не дает.

Очевидцы сообщили, что представители бюро побывали в зданиях краевого самоуправления и в Улброке, и в Гаркалне.

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