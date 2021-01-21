KNAB расследует возможные правонарушения в закупках Екабпилсского самоуправления

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) возбудило уголовное дело в связи с подозрениями о правонарушениях в закупках обществ капитала Екабпилсской городской думы, сообщает LETA.

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Сегодня KNAB провел “неотложные процессуальные действия” по этому делу.

Уголовное дело было возбуждено 21 сентября по статьям о злоупотреблении служебным положением в целях получения выгоды и мошенничестве. Материалы уголовного дела содержат информацию о том, что должностные лица думы и обществ капитала злоупотребляли своим положением в закупках одного из обществ капитала.

Бюро не предоставило дополнительной информации в интересах следствия.