KNAB штрафовал главу Мадонского краевого самоуправления за незаконное использование служебного автомобиля

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штраф в размере 125 евро на председателя Мадонского краевого самоуправления Агриса Лунгевича за незаконное использование служебного автомобиля, сообщается на сайте бюро.

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Он использовал автомобиль, принадлежащий самоуправлению, для поездок из дома на работу, хотя автомобиль не имел определенного места для стоянки, как это предусмотрено порядком учета использования транспортных средств и расходов самоуправления Мадонского края.

Таким образом, Лунгевич оказался в ситуации конфликта интересов, сам себе разрешив ездить из дома на работу и обратно на служебном автомобиле.

За аналогичное нарушение на 90 евро оштрафован глава управления города Мадона Гунтис Кеверис.

KNAB также оштрафовал исполнительного директора краевого самоуправления Угиса Федорова на 130 евро за то, что он утвердил выплату работнику самоуправления за декабрь 2021 года, которая превысила максимально допустимую общую сумму доплат.