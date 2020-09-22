KNAB: средний размер взятки в Латвии составляет от 20 000 до 30 000 евро

С 2013 по 2019 год в уголовных процессах Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) средний размер взятки составлял от 20 000 до 30 000 евро, передает LETA.

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В этот период крупнейшая взятка составила миллион евро, а самая маленькая - 100 евро.

Размер взятки зависит от сложности “услуги” - чем сложнее и более рискованное дело, а также выше ранг задействованных должностных лиц, тем больше будет взятка, указали в бюро.

По данным KNAB, больше всего возможных преступлений зарегистрировано в Риге - там расположено большинство государственных, судебных и правоохранительных учреждений, а также учреждения образования, здравоохранения и центральные бюро партий. Кроме того, наибольшему риску коррупции подвержены региональные центры.

С началом кризиса Covid-19 выросли коррупционные риски в закупках, связанных с пандемией и преодоления кризиса. Однако до сих пор бюро не констатировало коррупции и конфликта интересов в этих закупках.

В этом году KNAB начал 30 уголовных процессов, а прокуратуре передал 11 дел. В 72 случаях бюро отказалось возбуждать уголовное дело, а в 22 случаях не констатировало состава преступления.