KNAB: в прошлом году выросло число уголовных дел в отношении юридических лиц

В 2022 году Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) направило в прокуратуры 18 уголовных дел в отношении физических лиц и шесть дел - в отношении юридических лиц. В KNAB отмечают, что это самое большое число уголовных дел в отношении юрлиц, что свидетельствует о негативной тенденции - растет число компаний, в интересах которых происходит взяточничество.

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В 2022 году состоялись суды по 23 делам, 13 лиц приговорены к тюремным срокам условно. В свою очередь, в отношении еще одного лица избрана более суровая мера наказания - реальное лишение свободы. Это самое большое за последние три года число уголовных дел, по которым состоялись суды.

Начатые в прошлом году KNAB 32 уголовных процесса чаще всего связаны со взяточничеством и легализацией нажитых преступным путем средств. В свою очередь, самое частое преступное деяние - злонамеренное использование служебного положения и взяточничество.

Также существенная часть дел была связана с рассмотрением административных нарушений. В прошлом году KNAB принял решения по 260 административным делам за несоблюдение ограничений, запретов и обязанностей, оговоренных в законе Об устранении конфликтов в деятельности государственных должностных лиц. В общей сложности 202 должностным лицам были выписаны штрафы на общую сумму 36 595 евро. Половина допущенных нарушений связаны с незаконными действиями с финансовыми средствами и имуществом. Чтобы возместить причиненный государству ущерб, KNAB запросил у должностных лиц выплатить в общей сложности 27 151,09 евро.

В прошлом году KNAB принял 99 решений по административным делам, связанным с нарушениями норм закона О финансировании политических организаций (партий) и закона О предвыборной агитации. В 60 случаях была констатированы противозаконная деятельность, общий размер выписанных штрафов составляет 25 120 евро. Также KNAB принял 25 решений о выплате в госбюджет 220 1259,28 евро.