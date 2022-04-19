KNAB: владельцы аэропорта в Тукумсе фигурируют в деле о предложении взятки литовскому госчиновнику

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призвало прокуратуру продолжать применять меры принуждения к владельцам Тукумского аэропорта — компании Wings 4 Sky Group. Дело связано с предложением взятки в конкурсе на аренду летательных аппаратов в Литве, пишет LSM.lv.

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В KNAB сообщили, что бюро призвало прокуратуру продолжить применение меры принуждения, начатого в ходе досудебного расследования, в отношении одного юридического лица, в интересах которого было совершено коррупционное уголовное преступление: государственному должностному лицу Литвы была предложена взятка в крупном объеме.

KNAB начало уголовный процесс 29 июня прошлого года на основании подозрений в предложении взятки в крупном размере государственному должностному лицу.

Полученные в ходе досудебного расследования доказательства свидетельствуют о том, что физическое лицо в интересах зарегистрированного в Латвии предприятия предложило литовскому госчиновнику взятку в размере 90 000 евро, чтобы добиться участия и победы компании в публичном конкурсе закупки, который был связан с арендой самолетов. В то же время в KNAB подчеркнули, что в Литве к уголовной ответственности привлечено упомянутое физическое лицо.

Согласно имеющейся у Латвийского телевидения информации, в этом деле фигурирует компания Wings 4 Sky Group, которая владеет Тукумским или Юрмальским аэропортом. Адвокат Виестурс Лочмелис, ранее представлявший интересы предприятия, подтвердил, что такое дело было, но он пока не проинформирован о призыве KNAB к прокуратуре о продолжении применения меры принуждения.

Ранее Wings 4 Sky Group отрицала причастность к попытке дать взятку чиновнику литовской армии. Коррупционный скандал разразился тогда, когда аэропорт пытался восстановить репутацию и сертификат, утраченные из-за различных сомнительных сделок.