KNAB задержал директора Мурьянской спортивной гимназии
Foto: LETA

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) на этой неделе задержало директора Мурьянской спортивной гимназии Ингриду Амантову, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Бывшая саночница Ингрида Амантова является также депутатом думы Ропажского края.

Амантова сообщила агентству ЛЕТА, что действительно была задержана сотрудниками бюро, но считает это недоразумением. На вопрос, с чем связано задержание, директор гимназии заявила, что подробности "не хочет и не может" раскрывать.

KNAB агентству LETA сообщил, что во вторник в рамках ранее возбужденного уголовного процесса задержал одно должностное лицо Мурьяньской спортивной гимназии. Уголовное дело начато о служебном подлоге в корыстных целяхи попытку мошенничества.

Должностному лицу применен статус подозреваемого и меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет занимать должность и приближаться к конкретным лицам.

В свою очередь исполнительный директор самоуправления Ропажского края Сигне Грубе сообщила, что на этой неделе сотрудники KNAB посетили здание самоуправления. Никакой более подробной информации она не предоставила.

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