KNAB задержал лицо в Вентспилсском самоуправлении

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало в среду лицо из Вентспилсского самоуправления, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Начальник KNAB Екабс Страуме подтвердил сегодня вечером в интервью Латвийскому телевидению (ЛТВ), что вчера сотрудники KNAB находились в самоуправлении и задержали одного человека.

Более подробную информацию он не предоставил, поэтому неизвестно, в рамках какого уголовного процесса произошло задержание.

Председатель Вентспилсской городской думы Янис Витолиньш сообщил агентству LETA в четверг вечером, что ни он, ни его коллеги не располагают информацией о задержании работника или должностного лица Вентспилсского самоуправления.