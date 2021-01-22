KNAB задержал мэра Екабпилса и главу Jēkabpils pakalpojumi

Согласно информации в распоряжении агентства LETA, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) задержало мэра Екабпилса Айварса Крапса (Развитию Латвии) и руководителя Jēkabpils pakalpojumi Гунтарса Лейтанса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Журналисты LETA выяснили, что у обоих должностных лиц со вчерашнего дня отключены телефоны. В KNAB агентству не предоставили комментариев.

Зампредседателя думы Кристине Озола (Национальное объединение) подтвердила, что в думе побывали оперативники KNAB, но отказалась от более подробных комментариев. Журналисты LETA пытались связаться с мэром Екабпилса Айварсом Крапсом (Развитию Латвии), но его телефон выключен. Озола сказала, что “мэр выполняет обязанности не отчитываясь”.

Озола отказалась комментировать, информацию о том, что расследование связано с предприятием Jēkabpils pakalpojumi, в котором Гогулис является представитель держателя долей капитала. Она отметила, что Гогулис готовит сообщение о ситуации в обществах капитала самоуправления.

Кроме того, с четверга отключен телефон руководителя Jēkabpils pakalpojumi Гунтарса Лейтанса.

Как уже сообщалось, 21 января KNAB провел процессуальные действия в Екабпилсской думе. Это связано с возбужденным 21 сентября уголовном деле о возможном злоупотреблении служебным положением. Бюро расследует закупки Екабпилсской думы и обществ капитала самоуправления.