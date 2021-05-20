KNAB закрыл уголовное дело о так называемом картеле строителей

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) закрыло уголовное дело о так называемом картеле строителей, в котором в качестве подозреваемых фигурировали предприниматели и государственные должностные лица, сообщает LETA. Расследование действий картеля продолжает Совет по конкуренции.

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Как сообщает KNAB, в бюро поступила информация о возможном взяточничестве в крупных размерах, целью которого могла быть реализация интересов предпринимателей в вопросах, не связанных с закупками, а также о возможном согласовании цен при закупках.

19 сентября 2018 года KNAB возбудило уголовное дело по фактам взяточничества в крупном размере, а также о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях.

С учетом того, что в ходе досудебного расследования обнаружились возможные нарушения антимонопольного законодательства, KNAB проинформировало об этом СК.

В ходе досудебного расследования KNAB не получило подтверждения информации о возможных коррупционных преступлениях по данному делу и 10 мая приняло решение о прекращении уголовного дела в отношении восьми фигурантов.

Как сообщил представитель СК Марис Спичка, независимо от результатов расследования бюро СК продолжает свое расследование так называемого дела о строительном картеле, чтобы выяснить, не допускали ли строительные компании нарушения закона о конкуренции. СК должен принять решение по этому делу до 1 августа.

В статусе лиц, против которых начат уголовный процесс, в деле фигурировали бывший председатель правления "Skonto Buve" Гунтис Равис, бывший совладелец "Skonto buve" Ивар Миллерс, председатель правления "LNK Group" Артем Милов, тогдашний владелец строительной компании "Arcers" и дорожно-строительной компании "Binders" Марис Мартинсонс и мэр Валмиеры Янис Байкс.

Свидетелем по этому делу был и бывший президент Латвии Раймонд Вейонис. Журнал "Ir" писал, что показания KNAB по делу о картеле давал также дал депутат Сейма Янис Урбанович ("Согласие").