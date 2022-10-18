"Кокаиновое дело": под подозрением чиновники Службы госдоходов, арестовано имущество на 695 000 евро

Управление по борьбе с серийными и тяжкими преступлениями организованной преступности в октябре передало материалы дела для начала уголовного преследования еще одного лица в рамках так называемого "кокаинового дела". Всего по этому делу о крупнейшей в истории Латвии контрабанде кокаина на данный момент проходят шесть человек.

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В рамках уголовного процесса наложен арест на имущество, оцененное в 695 000 евро, а также установлены личности четырех госчиновников, способствовавших передвижению незаконных грузов по территории Латвии.

В ходе расследования полиции удалось установить, что в период с начала 2014 года по 8 января 2019 года средства, полученные преступным путем, были конвертированы в иные ценности, изменено их местонахождение и собственник с целью сокрытия или маскировки преступного происхождения эти средств. В этой связи полицейские попросили начать уголовное преследование в отношении двух лиц, а также арестовать особняк и автомобиль.

Также в ходе расследования подозреваемыми по этому уголовному делу признаны четыре лица, которые являлись государственными служащими и работали в Службе госдоходов в период с 2018 по 2019 год. Упомянутые лица, вероятно, были причастны к совершению уголовного преступления, способствуя ввозу кокаина на территорию Латвии.

Трое из бывших служащих VID подозреваются в неисполнении обязанностей государственного должностного лица, если это повлекло тяжкие последствия, а четвертое лицо подозревается в злоупотреблении служебным положением, если эти действия повлекли тяжкие последствия.