Количество фигурантов дела об отмывании 50 млн евро в ABLV Bank выросло до 14

Количество фигурантов расследуемого прокуратурой дела по подозрению в легализации через ликвидируемый ABLV Bank по крайней мере 50 млн евро, к которым применен статус лиц, имеющих право на защиту, увеличилось до 14 человек.

Прокурор Дайнис Штейнбергс 30 января сообщил журналистам, что по делу проходят 12 лиц, имеющих право на защиту. На тот момент шесть человек были признаны подозреваемыми, а к пяти был применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс. Среди подозреваемых на тот момент были четыре иностранных гражданина.

6 февраля пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска сообщила, что подозреваемыми по процессу признаны пять иностранных граждан, то есть общее количество фигурантов дела выросло до 13. Сегодня она сообщила, что появился 14-й фигурант — гражданин Латвии.

Согласно ранее предоставленной информации и данных, имеющихся в распоряжении передачи Латвийского телевидения "De facto", к делу причастны акционер и бывший председатель правления банка Эрнест Бернис, предприниматель Андрис Путниньш, гражданин России Вячеслав Иванов, которого прокуратура считает лидером международной организованной группы. В нее входят также некий швейцарский финансист, несколько граждан Белоруссии и бывший руководитель представительства ABLV Bank в Минске Евгений Терехин.

В настоящее время под арестом находятся бывший персональный банкир в ABLV Bank Андрис Овсянников, предприниматель Андрис Путниньш и один из граждан Белоруссии.

Как сообщил прокурор Дайнис Штейнбергс, процесс начат на основе информации, предоставленной Службой финансовой разведки. Участники группировки легализовали средства, полученные в основном в результате неуплаты налогов и мошенничества в России и Белоруссии. Затем эти средства легализовались в финансовой системе ЕС — вначале они зачислялись на счета предприятий, которые зарегистрированы за пределами ЕС, а затем участники группы регистрировали различные предприятия в странах ЕС и открывали счета в ABLV Bank. В основном эти компании были зарегистрированы в Великобритании и на Кипре.

По данным прокуратуры, отдельные сотрудники банка консультировали участников группы, как эти средства легализовать. Штейнбергс сообщил, что впоследствии будет анализироваться и роль самого банка — был ли он вовлечен в незаконную деятельность. В ходе расследования будут оцениваться действия не только персональных банкиров, но и ответственных должностных лиц банка.

По делу арестованы средства на сумму не менее 1,5 млн евро. В ходе 30 обысков изъято большое количество финансовых документов, регистрационных документов офшоров и др.