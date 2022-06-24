Количество краж велосипедов снова растет: как себя обезопасить?

С наступлением лета многие с удовольствием пересаживаются с автомобиля на велосипед. Однако, воры не дремлют — велосипеды угоняют как из общественных мест, так и с территорий жилых домов и хозяйственных построек. Страховая компания BALTA (группа PZU) совместно с Государственной полицией напоминает: о безопасности велосипеда нужно заботиться ответственно, выбирая как качественный замок, так и безопасное место для "парковки".

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Добычей воров становятся все более дорогие велосипеды

Обобщенная BALTA статистика по полученным заявкам на возмещения показывает, что в прошлом году из-за ограничений, связанных с Covid-19, и длительным нахождением дома, уменьшилось количество велосипедов, украденных за пределами жилых домов. Однако тенденции этого года показывают, что количество краж велосипедов может вернуться к уровню 2020 года, к тому же за первые пять месяцев года значительно — примерно на 40% — выросло среднее вознаграждение, уже превысив 570 евро. Причина — крадут все более дорогие велосипеды.

"Тенденции показывают, что количество краж увеличивается в момент начала велосезона и продолжается до конца сезона, то есть с мая по октябрь. Чаще всего велосипеды крадут из помещений общего пользования, таких как коридоры и лестничные клетки, возле торговых центров; крадут велосипеды, которые оставляют "пристегнутыми" на длительное время", — рассказывает руководитель продуктов собственности физических лиц и страхования рисков BALTA Арнолдс Линитис.

По данным Государственной полиции, ежегодно крадут в среднем 2000 велосипедов, за первые пять месяцев этого года — уже 458. Чаще всего двухколесные забирают с лестничных клеток (в 2021 году — не менее трети всех украденных велосипедов). Однако с наступлением теплой погоды с каждым годом увеличивается количество краж из общественных открытых пространств — у магазинов, во дворах домов и т.д.

Как уменьшить количество краж?

В полиции видят несколько вариантов. "Во-первых, важно уменьшить возможность вора зарабатывать деньги, продавая украденные велосипеды. Не покупайте краденое! Перед покупкой подержанного велосипеда проверьте базу данных CSDD, чтобы убедиться, что он не зарегистрирован как украденный. Во-вторых, после покупки зарегистрируйте свой велосипед на e.CSDD. Это уменьшит возможность вора продать велосипед и поможет зафиксировать приметы велосипеда и идентифицировать его в случае кражи, что позволит вам доказать право собственности.

В-третьих, важно правильно припарковать велосипед — по возможности не оставлять его без присмотра, но, если за велосипедом нельзя присмотреть, его необходимо парковать в безопасном месте и всегда пристегивать. Особое внимание следует уделить лестничным клеткам, которые кажутся безопасными, но большинство краж происходит именно там, поэтому велосипед должен быть пристегнут даже если подъезд закрыт", — рекомендует старший специалист отдела управления профилактикой Главного управления полиции порядка Государственной полиции Санда Гайлане.

Как выбрать надежный замок?

Важным средством безопасности велосипеда является замок. Руководитель крупнейшего специализированного велоцентра в странах Балтии ZZK Томс Казакс рекомендует — для повседневного велосипеда стоимостью не более 2000 евро следует выбирать замок стоимостью около 10% от цены велосипеда. Это особенно важно для владельцев горных и шоссейных велосипедов, потому что велосипеды этой категории воруют чаще всего — их можно быстро продать.

"Есть несколько критериев, которые следует учитывать при выборе крепежа. Он должен легко устанавливаться, но также следует оценить, где вы будете оставлять велосипед, как будете на нем передвигаться, как будете перевозить крепеж. В ценовом диапазоне до 30 евро можно купить различные тросики и цепи, которые можно легко перекусить или сломать; немного дороже будут линейки. Еще дороже будут кодовые замки или линейки с сигнализацией, зато они привлекут внимание окружающих, если кто-то попытается совершить несанкционированные действия. При этом нужно понимать, что нет крепежа, который нельзя было бы перерезать, но более качественный замок доставит вору больше головной боли и займет больше времени", — говорит Томс Казакс.

Одна из самых частых ошибок при выборе замка — покупка большого, но легкого устройства. Хороший замок будет сделан из металла, а качественный металл достаточно тяжелый. Томс Казакс также рекомендует покупать замки известных брендов и не рассчитывать на вроде бы выгодные покупки в дешевых интернет-магазинах.

"Людям часто кажется, что стоит только замкнуть велосипед за переднее колесо, и ничего страшного не произойдет. Однако самыми дорогими элементами являются рама, руль, заднее колесо, поэтому правильно было бы запереть велосипед одновременно через раму и заднее колесо. Так же надо смотреть, к чему запирается велосипед — если замкнете к невысокой стойке, с которой его можно легко снять, или к фрагменту забора, который можно вырезать вместе со всем велосипедом, особого смысла не будет", — предупреждает эксперт. В городе он рекомендует выбирать специальные места для парковки велосипедов, где обычно ведется видеонаблюдение, или места, где есть больший поток людей — чем больше пар глаз, тем неудобнее для вора.

Также не следует забывать, что, как и угонщики автомобилей, веловоры с радостью заберут все, что можно открутить. Именно поэтому производители велосипедных аксессуаров предлагают легко устанавливаемые лампы и другие детали, которые эксперт рекомендует класть в карман и носить с собой.