Коллега убитого адвоката Ребенока: полиция намеренно идет по ложному следу

В сентябре исполнится три года со дня жестокого убийства адвоката Павла Ребенока. Подвижек в расследовании резонансного преступления по-прежнему нет — по делу нет ни обвиняемых, ни даже подозреваемых, пишет издание Neatkarīgā.

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По мнению коллеги и близкого друга Павла Ребенока, юриста Мартыньша Криекиса, убийство раскрыто не будет — в нем замешаны политические силы. Раскрывать детали Криекис, впрочем, не готов. Как он сам объясняет изданию — чтобы не давать повод для интерпретаций своих слов в публичном пространстве.

Убийство адвоката произошло в ночь на 20 октября 2020 года. В частный дом Ребенока в Лангстини ворвались трое в одинаковой одежде, обуви и масках. Находившийся с ним в тот момент Ингус Баландин (мужчины были на кухне и пили чай) был избит, Ребенок — забит до смерти.

После убийства нападавшие забрали ценные вещи (деньги и дорогостоящие часы) и скрылись.

Убитому адвокату было всего 40 лет.

Критика полиции оправдана



Мартиньш Криекис — один из последних, кто видел Ребенока живым: в день убийства адвокат был у него в гостях. Преступление произошло, когда Ребенок и Баландин вернулись домой.

Как отмечает Криекис, ограбление — это единственный возможный мотив убийства, который сейчас рассматривает полиция. У адвоката сложилось впечатление, что правоохранители сознательно идут в ложном направлении и, возможно, не хотят раскрывать это дело вовсе.

"В настоящее время вновь заменены все лица, причастные к расследованию этого дела, написано бесчисленное количество бумаг, а основным направлением расследования полиции остается лишь кража часов. Становится совсем печально — недавно полиция снова потребовала предоставить список часов, который ранее был отправлен ей уже несколько раз. Через Интерпол было отправлен запрос в Россию. Список был опубликован в омской области. Поэтому в последний раз, когда полиция запрашивала данные, мы просто отправили им ссылку на портал Kompromat.lv — там указаны все украденные часы и их серийные номера. Ясно, что произошедшее с часами не связано и что их никто никогда не найдет", — убежден Криекис.

Коллега убитого адвоката видит совсем другие направления следствия, которые правоохранители игнорируют.

Так, Криекис указывает, что Ребенок был убит за три дня до слушаний в сиротском суде — 23 сентября 2020 года там решалось о том, останется ли Сигне Балдере-Слиедзе опекуном своей младшей дочери Анны Эмилии Малыгиной.

"Этот факт был указан в показаниях, но, насколько мне известно, отец Сигне, Гельмут Балдерис, до сих пор не допрошен. Есть еще много людей, которые не были допрошены, в том числе соседи [Ребенока]. Чтобы у вас было представление о работе полиции — образцы ДНК у меня и моей супруга были взяты спустя семь месяцев после убийства. Мы бывали в гостях у Павла не менее двух-трех раз в неделю, наши ДНК были повсюду. Что тут сказать? Полиция семь месяцев шла по следам наших ДНК?", — недоумевает Криекис.

Объявленное денежное вознаграждение за помощь в раскрытии преступления также не принесло результатов. Криекис лишь указывает на бесчисленные попытки мошенничества, которые сразу же и разоблачались.

Сейчас, по мнению юриста, вознаграждение неактуально — прогресса в этом деле уже не будет.

"Это будет одно из громких убийств, которое останется не раскрытым. Давайте не будем наивными и поймем, что даже сегодня сотрудники разных систем имеют хороший контакт с криминальным миром", — говорит Криекис.

По словам коллеги Ребенока, даже люди его окружения не знают, кто совершил убийство.

"Это "гасторбайтеры" — приехали, сделали, уехали. Причем — не из криминального мира. Поведение убийц не выдает в них обычных грабителей. Все удары были только по голове и только с одной целью — убить. Могу сделать вывод, что это было профессионально организованное заказное убийство. Ход следствия (или его отсутствие) указывает на то, что убийство не должно быть раскрыто. Потому что иначе может всплыть что-то недопустимое", — считает Криекис. Он подчеркивает, что убийство Ребенока никак не связано с имевшимися в его адвокатской практике делами — смерть адвоката не повлияла на их ход.

Собаки не лаяли, укрытие убийц — не найдено



В беседе с изданием Криекис вновь и вновь возвращается к теме некомпетентности полиции.

"Павел уехал с празднования Дня рождения нашего сына после полуночи. Путь домой у него занимал семь минут, но он ехал по другой дороге — она могла занять минут десять. И если кто-то скажет мне, что в субботу вечером в Лангстини никто не тусуется и никто ничего не видел — я не поверю. Очевидно, что нападавшие уже были там. Они исследовали местность, ранее там были замечены неизвестные беспилотники. Все было изучено — пути подступа, пути отхода. Дверь была взломана заранее, убийцы, я полагаю, уже были в доме. Я знаю планировку дома, взломать дверь и атаковать сразу не кажется мне возможным. Думаю, злоумышленники были внутри и ждали в гараже, оттуда дверь можно открыть очень тихо и до кухни две секунды. Собаки, чихуахуа, не лаяли во время вторжения — возможно, их уже прикормили. Напали, запинали, убили. Видеозапись полиция запросила через три дня, хотя у друзей Павла оно было готово уже на следующий день. Неужели требуются три дня, чтобы принять решение о помощи? Нам позвонила одна компания и предложила помочь с записями с видеокамер — быстро их обработать. Полиция от этой помощи отказалась, сославшись на собственные ресурсы", — отмечает Криекис.

Юрист добавил, что в последовательности действий нападавших не было логики с точки зрения обычного ограбления — Криекис упоминает, что многие драгоценности в доме остались нетронутыми.

О том, что преступление совершено не с целью ограбления, свидетельствуют и не взятые преступниками деньги, которые были у Ребенока в кошельке и в отдельном кармашке. Криекис предполагает, что убийц интересовали только документы, однако он не уточняет, какие именно. Коллега Ребенока убежден, что адвокат не стал бы сопротивляться и при угрозе жизни отдал бы грабителям все.

"Нападавшие были в одинаковой одежде, очень аккуратные. Один командовал, остальные выполняли. У всех были наплечные сумки спереди, а это значит, что там было оружие. Когда на вас напали профессионалы, шансы на выжить крайне малы", — говорит Криекис.

Он также рассказал о своих впечатлениях от просмотра видеозаписи с работой полиции — Криекис утверждает, что полицейские небрежно обращались с вещдоками, некоторые из них не были изъяты вовсе.

"Возможно, у полиции нет прямого указания не расследовать дело, а лишь отрабатывать версию с кражей часов", — допускает Криекис.

Он добавил, что на похоронах Ребенока был замечен подозрительный человек, который мог быть причастен к преступлению. Его фотография была передана правоохранительным органам, но была ли она ими проверена — неизвестно.

Критикуя работу полиции, Криекис также указал на "бесчеловечное отношение к жертве" — Ингусу Баландину.

"Баландин был атакован как физически, так и морально — на нем было все: спирт, вода, моющее средство. Не будем забывать, что все прошло в конце сентября, посреди ночи. Человека в мокрой одежде и босиком посадили в полицейский фургон, где он провел бесчисленные часы. Ему не разрешали переодеться, никто не задавал никаких вопросов. Особо следует отметить, что в 12-километровый путь занял у полиции с ул. Гауяс 40 минут. "Скорая" по прибытии на место почему-то ждала у дома, не входила внутрь. Неужели нужно так много времени, чтобы отреагировать на убийство? Первым, кто начал задавать вопросы [Баландину], стал прибывший на место тогдашний начальник полиции Андрей Созинов. Тот же, которого позже обвинили в тайном сборе документов и отмывании денег при покупке квартиры в Испании", — отметил юрист.

Издание отправило запрос в Госполицию, чтобы получить подробности о ходе расследования дела, однако правоохранители отказались давать какие-либо комментарии, сославшись на интересы следствия.

Справка



В 2003 году Павел Ребенок стал внештатным советником премьер-министра Латвии Эйнара Репше по морским вопросам и портам. Позже он был назначен советником министра финансов Валдиса Домбровского по делам Вентспилсского порта.

Ребенок также работал в правлении Вентспилсского порта до 2004 года. Баллотировался на выборах в Рижскую думу в 2005 году, в 2006-м — на выборах в Сейм из списка возглавляемой Репше партии "Новое время".

С сентября 2018 года по апрель 2019 года П. Ребенок был председателем совета акционерного общества Olainfarm. В феврале 2019 года П. Ребенок стал внештатным советником министра экономики Ральфа Немиро. В том же месяце стал членом правления Рижского свободного порта. С июня по июль 2019 года был председателем совета акционерного общества Latvenergo. В феврале 2020 года был избран заместителем председателя правления Рижского свободного порта, но в апреле покинул должность, объявив, что уходит с работы в правлении ради сохранения статуса адвоката.