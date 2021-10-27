Комендантский час: число нарушений уменьшилось

В ночь на 27 октября, когда в стране действовал комендатский час, полиция начала 184 административных процесса за несоблюдение установленных в связи с Covid-19 ограничений. Это на 45 процессов меньше, чем днем ранее, сообщили в Госполиции.

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Всего было проверено 3800 лиц, из них у 3334 были оформлены письменные подтверждения.

Начато 184 административных процессов за несоблюдение установленных ограничений, проведены 285 превентивных беседы. В 36 случаях будет решаться вопрос о начале административного процесса.

Как сообщалось, комендантский час действует с 20.00 до 05.00. За нарушение правил на время действия чрезвычайной ситуации для физических лиц предусмотрен штраф в размере до 2000 евро, для юридических — до 5000 евро.