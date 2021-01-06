Комендантский час: на полицию спускали собак, в служебные машины кидали камни

Во время первого периода комендантского часа, который действовал на территории Латвии с 30 декабря 2020 года до 4 января 2021 года, многие жители проявляли агрессию по отношению к сотрудникам полиции, отказывались предъявлять документы, оказывали им сопротивление и даже совершали нападения.

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Как отметила парламентский секретарь МВД Сигне Боле, к счастью, ни один полицейский не получил серьезных телесных повреждений, однако по фактам нападений начаты уголовные процессы.

Кроме того, зафиксированы случаи, когда на территории частных хозяйств, где проходили запрещенные вечеринки, владельцы спускали собак. Также многие пьяные нарушители бросали в служебные машины полиции камни и другие предметы.

Всего за период действия комендантского часа полицейские проверили 24 975 лиц. В связи с нарушениями ограничений на время действия комендантского часа начат 3421 административный процесс. Кроме того, еще 1041 административный процесс начат на основании полученных сообщений.

Больше всего нарушений зафиксировано в Рижском регионе — 1519.