Комендантский час: полиция поймала и оштрафовала много пьяных водителей
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В ночь на воскресенье, 24 января, во время комендантского часа полиция поймала множество нарушителей, которые управляли автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения, информируют в Госполиции.

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В ночь на воскресенье Госполиция в сотрудничестве с муниципальной полицией, Государственной погранохраной и земессаргами проверили 4996 лиц. Большинство из них находились на улице во время комендантского часа по уважительной причине. У 3783 человек были заполненные заявления, в 561 случае проверяющие ограничились предупреждением, не применяя штрафы.

За нарушение правил, действующих в период чрезвычайной ситуации, было выписано 418 протоколов об административном правонарушении.

В ночь на воскресенье было задержано много водителей, которые не только находились вне жилища без уважительной причины, но и управляли автомобилем в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Нице полиция в 02:45 остановила автомобиль Citroen, в котором находился водитель и два пассажира. Пока полицейские подходили к автомобилю, водитель безуспешно пытался пересесть на заднее сиденье. При проверке выяснилось, что водитель пока не получил права на управление автомобилем. Он находился в состоянии алкогольного опьянения (2,5 промилле). Водитель был оштрафован на 1000 евро, возбужден уголовный процесс за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Каждый пассажир был оштрафован на 500 евро.

В Юрмале нетрезвый водитель на автомобиле Volvo врезался в барьер. После ДТП водитель "залег" в салоне машины, прикрыл лицо и не реагировал на просьбы полицейских открыть дверцы. В его выдохе констатировано содержание алкоголя в 2,4 промилле. Нарушителю придется отвечать не только за вождение в нетрезвом состоянии, неподчинения требованиям полиции и совершение ДТП, но и за нарушение правил комендантского часа: размер штрафа составит 500 евро.

Пьяные водители ночью также были задержаны в Риге, Тукумсе, Салдусе, Резекне, Екабпилсе и в других местах.

В Саласпилсе некий мужчина нарушил правила комендантского часа уже вторую ночь подряд. В первый раз полиция оштрафовала его на минимальную сумму - 10 евро. Однако в субботу в 22:48 полиция снова остановила этого же человека: он шел по одной из улиц Саласпилса в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские задавали ему вопросы о причинах нахождения на улице. Мужчина попытался ударить полицейского, ругался и заявил, что законы на него не распространяются. На этот раз он был оштрафован на 2000 евро. Кроме того, против него возбужден административный процесс о неподчинении законному требованию полиции.

Как уже сообщалось, комендантский час будет действовать и в следующие выходные - 29-31 января.

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Source

rus.DELFI.lv LETA

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rus.DELFI.lv LETA

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ДТП Коронавирус Екабпилс Резекне Саласпилс Тукумс
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