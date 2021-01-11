Комендантский час: полиция с погоней задержала пьяного водителя, на 1000 евро оштрафован и пассажир
Foto: Valsts policija

В минувшие выходные, когда на территории Латвии действовал комендантский час, полиция задержала под Алуксне водителя, который сел за руль в нетрезвом виде. Кроме того, у нарушителя не оказалось водительских прав.

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По данным Видземского регионального управления полиции, в ночь на пятницу в Алуксненском крае на дороге был замечен автомобиль BMW. Водитель проигнорировал просьбу остановиться и попытался скрыться. В результате погони машину остановили. При проверке в организме 36-летнего водителя констатировали 2,7 промилле.

По делу начат уголовный процесс. Помимо водителя за нарушение ограничений на время действия комендантского часа на 1000 евро оштрафовали и пассажира. Также оба наказаны в административном порядке за неиспользование ремней безопасности.

Водитель уже неоднократно попадал в поле зрения органов правопорядка. В тот же день его оштрафовали еще на 10 евро, т. к. они нарушил запрет на собрание нескольких человек, если они не являются одним домохозяйством.

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