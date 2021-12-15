Комендантский час: во время локдауна выписаны штрафы почти на полмиллиона евро

С 21 октября по 15 ноября в Латвии действовал комендантский час. Покидать место жительства без уважительной причины было запрещено с 20.00 до 5.00 часов. Однако, не все пожелали сидеть дома, за что в итоге серьезно поплатились кошельком.

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За порядком следили полиция, Земессардзе и пограничники. Глава Госполиции Армандс Рукс подчеркнул, что цель правоохранительных органов не наказывать встреченных на улицах во время комендантского часа людей, а рассматривать каждый случай индивидуально и работать больше превентивно, т. к. основная цель этой меры — максимально сократить число контактов между людьми, т.о. снизив риск распространения Covid-19. Одновременно с этим он напомнил, что за откровенно наглые нарушения наказывать будут строго. За несоблюдение строгих ограничений в связи с Covid-19 может быть применен штраф до 2000 евро физическим лицам и до 5000 евро юридическим лицам.

По данным информационного центра Министерства внутренних дел, в период с 21 октября по 15 ноября начато 7004 дел об административных нарушениях. Денежный штраф выписан в 6431 деле на общую сумму 464 600 евро. Штрафы в размере 5000 и 3000 евро применены не были. Штраф в размере 4000 евро выписан в трех случаях, в размере 2000 евро — в 17 случаях.

Как сообщила представитель Госполиции Гита Гжибовска, штраф, в том числе максимальный, нужно заплатить в течение 30 дней. "Если нет возможности это сделать, человек может обратиться в Государственную полицию с официальным заявлением, указав обоснованную причину, почему он не может заплатить штраф сразу, и договориться о возможности оплатить его по частям по графику. Если штраф не будет уплачен в указанный срок, дело будет передано судебному исполнителю для взыскания долга", — пояснила она. Полученные от штрафа средства поступают на счет Госкассы.

В Госполиции сообщили, что не ведут статистику по максимальным штрафам, в свою очередь, в МИДе отказались предоставлять детальную информацию, ссылаясь на защиту личных данных. Согласно сводке происшествий, крупные штрафы получили пьяные водители, пытавшиеся скрыться от полиции, и организаторы вечеринок.

Напомним, что это был уже второй раз, когда в Латвии вводили комендантский час. Первый раз он был введен с вечера 30 декабря до 4 января, а также действовал 8-10 января. Покидать дом было запрещено с 22.00 до 5 часов утра.

ТОП громких происшествий и больших штрафов во время комендантского часа

Водитель пытался скрыться от полиции на угнанной машине

4 ноября поздно вечером сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции задержали водителя, который во время комендантского часа пытался скрыться на угнанной машине VW Transporter. Водитель совершил несколько грубых нарушений правил, подвергнув тем самым опасности других участников дорожного движения. Чтобы прекратить опасные маневры, полиция приняла решения сделать несколько предупредительных выстрелов в воздух и целенаправленный в сторону машины. Однако, и это не остановило безответственного водителя. После нескольких целенаправленных выстрелов по машине, в 22.32. в волости Ницгалес автомобиль остановился. Оказалось, что мужчина 1980 г.р., сел за руль без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения — в его выдохе было констатировано 1,75 промилле.

В отношении нарушителя начато несколько административных и уголовных дел. Кроме того, выписан максимальный штраф за несоблюдение комендантского часа — 2000 евро.

В Курземе женщина угрожала полиции дротиком

В субботу, 23 октября, стражи порядка получили информацию о том, что около остановки в Тадайкской волости стоит автомобиль Audi, а женщина за рулем транспортного средства странно себя ведет. Полицейские прибыли на место происшествия и возле машины встретили женщину и молодого человека, которые пояснили, что в Лиепае водитель Audi взяла их к себе в автомобиль как попутчиков, поскольку они все живут в Айзпуте и знакомы друг с другом.

В машине сидели мать и дочь. Обе женщины пытались спрятаться и притворились спящими. Полицейские заметили в салоне автомобиля бумажки для скручивания сигарет. Полицейские постучали в окно, однако одна из женщин сказала им, чтобы они "убирались", а также использовала нецензурную брань. Женщина не смогла пояснить, почему находится вне дома во время комендантского часа. Появились подозрения, что она под воздействием наркотиков. В руке у нее был дротик, который женщина пригрозила бросить, если полиция попытается открыть дверь машины.

Ни мать, ни дочка не отреагировали на требования стражей порядка. Со временем мать стала более агрессивной и неадекватной — она сильно сжала дочь и не отпускала ее, в результате последняя хотела выйти из автомобиля. С дополнительной помощью женщин удалось заставить выйти из машины. Во время процедуры у полицейского порвалась форма.

Полиция установила, что женщина, которая вызвала полицию, является сестрой водителя Audi. Обе женщины, а также молодой человек и девушка, возможно, находились под воздействием наркотических веществ. Кроме того, в автомобиле была найдена марихуана.

Женщине, в чьей машине нашли марихуану, выписан штраф о несоблюдении комендантского часа — 1500 евро, а также штраф за невыполнение законных требований должностного лица — 200 евро. На сестру женщины наложен штраф за несоблюдение комендантского часа — 1000 евро. В отношении девушки и молодого человека начат процесс об административном нарушении — за несоблюдение комендантского часа и нахождение, возможно, под воздействием наркотиков.

Два штрафа за один вечер

В пятницу вечером 29 октября около 22.30 на улице Цесу в Валмиере полицейские остановили мужчину 2001 г.р., который без уважительной причины находился на улице. Заполненного свидетельства у него при себе не было. Мужчине выписали штраф 500 евро. Около полвторого на улице Стацияс там же в Валмиере полицейские подошли к мужчине, желая выяснить, есть ли у него заполненное разрешение для нахождения в ночное время вне дома. В ходе проверки личных данных оказалось, что этот тот же самый человек, которому несколько часов назад уже выписали штраф. В этот раз нарушитель получил максимальный штраф — 2000 евро.

Под действием наркотиков

В субботу в Юрмале после 20.00 часов сотрудники полиции в ходе патрулирования улиц заметили на улице мужчину. Его попросили показать заполненное свидетельство, однако, у него не оказалось уважительной причины. В итоге штраф — 1000 евро. Кроме того, возникли подозрения, что мужчина 1988 г.р. находится под воздействием наркотических веществ. От отказа пройти экспертизу, мужчине придется заплатить штраф в размере 100 евро.

В Риге полиция накрыла рейв-вечеринку

В ночь на 31 октября Государственная полиция в Риге на улице Ояра Вациеша накрыла незаконно устроенную рейв-вечеринку. В целом изъято 229 граммов кокаина, марихуаны, ЛСД и МДМА, гашиша, амфетамина. Задержаны 11 человек.

Недавно оштрафованный на 3000 евро молодой человек снова "напоролся" на крупный штраф

В ночь на 4 ноября работники Госполиции в Приекуле задержали автомобиль марки Subaru. У 20-летнего водителя не оказалось водительских прав, в организме мужчины констатировали 2,32 промилле. У автомобиля не было номерных знаков и страховки, также транспортное средство вовремя не прошло техосмотр. Водитель передвигался по городу во время комендантского часа, в связи с этим против него возбуждено административное дело и выписан штраф в размере 1500 евро. Общий размер штрафа достигает 1740 евро, против водителя также возбуждено уголовное дело за управление транспортным средством без прав, в состоянии алкогольного опьянения.

Отметим, что накануне, 2 ноября полиция получила сообщение об автомобиле, который въехал во двор одного из домов и снес опору сушилки для белья. Полиция установила, что это мог сделать 20-летний водитель, управлявший Audi. ДТП обошлось без пострадавших, но виновник покинул место происшествия, не сообщив об произошедшем в полицию. У молодого мужчины не оказалось ни прав, ни страховки на автомобиль, в организме водителя констатировали 1,07 промилле. Тогда на водителя составили сразу шесть административных протоколов и оштрафовали за все нарушения на 3000 евро. Кроме того, к нему применен пятилетний запрет на управление транспортными средствами.

Квартира на вечер

В субботу вечером, 6 ноября поступила информация том, что в Лиепае, в микрорайоне Каросты в квартире собралась молодежь. Прибывшие по указанному адресу стражи порядка насчитали 10 молодых людей, из которых семеро были несовершеннолетними. Выяснилось, что вечеринку организовал молодой человек, который специально для этого арендовал квартиру на один вечер. Молодежь была пьяна, все участники вечерники были доставлены в участок, после чего переданы родителям. Организатор мероприятия получил штраф 1000 евро. В отношении остальных начаты административные процессы и будет решаться вопрос о размере наказания. В свою очередь, в отношении несовершеннолетних также начат процесс об употреблении алкогольных напитков.

Вечеринка с салютом закончилась в полиции

В ночь на воскресенье, 7 ноября в дежурную часть поступила информация о том, что на территории гостевого дома в Огрском крае шумят и пускают салют. Прибыв на место, стражи порядка констатировали, что на празднике находится 21 человек в возрасте от 18 до 25 лет. В отношении всех составлены административные протоколы за несоблюдение комендантского часа и запрет на сборы. Каждый участник вечеринки получил штраф 500 евро. Также оценивается ответственность владельца гостевого дома.

Пытаясь скрыться, водитель оказался в реке

14 ноября в Баусском каре, волости Свитенес сотрудники полиции решили остановить для досмотра автомобиль Peugeot. На требование остановиться водитель отреагировал бегством и вскоре автомобиль оказался в реке. На месте происшествия сотрудники полиции встретили мужчину 1989 г.р. и женщину 1986 г.р. Возникли подозрения, что обра находятся под действием наркотических или психотропных веществ. Для проверки парочка была доставлена в медучреждение. Также в ходе проверки выяснилось, что мужчина сел за руль без прав. Полиция начала сразу шесть административных процессов. За нарушение установленных во время ЧС ограничений выписан штраф 1000 евро каждому. Размер наказания за бегство от полиции и управлением транспортным средством без прав — еще рассматривается. Также ожидаются результаты экспертизы на наличие наркотических или психотропных веществ.

Вечеринка в номере гостиницы

14 ноября была получена информация о том, что в Риге в гостинице на улице Слокас проходит вечеринка. Как оказалось, в номере собрались 16 человек. В отношении всех собравшихся начаты административные процессы за нарушение запрета на сборы. В 15 случаях выписан штраф в размере 500 евро, в свою очередь, организатору придется расстаться с 2000 евро.