Коммерческий директор обвинен в присвоении чужого имущества на сумму почти в 100 000 евро

Прокуратура передала в суд материалы дела, начатого в отношении коммерческого директора предприятия. Согласно материалам дела, мужчина обвиняется в присвоении чужого имущества ана сумму 97 788 евро и легализации незаконно нажитых средств на сумму 53 300 евро.

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По данным программы Латвийского ТВ Panorāma, речь идет о коммерческом директоре ООО Brief Карлисе Боркcе-Путниньше. Ранее журналисты программы De facto сообщали, что, возможно, жертвой обвиняемого стала фирма UNI Project, в которой Бркс-Путниньш также являлся коммерческим директором.

В настоящее время он работает в фирме Brief, которая во время пандемии обеспечивало государство тестами на Covid-19, масками и другими средствами защиты. Сумма сделок варьировалась в пределах нескольких миллионов.

Свою вину в содеянном Боркс-Путниньш не признает и, по его словам, дело связано со спорами между частными компаниями, которые никоим образом не касаются ООО Brief.

Согласно постановлению о передаче уголовного дела в суд, обвиняемый отвечал за имущество, принадлежащее вверенной ему компании.

Обвиняемому в интересах фирмы было поручено искать покупателей для реализации контейнеров различного назначения. Обвиняемый решил растратить часть имущества компании, т.е. продать контейнеры другим компаниям через свои фирмы, чтобы вырученные средства считать своими.

Таким образом, обвиняемый продал 25 контейнеров, семь кондиционеров и восемь электронагревателей на сумму более 97 788 евро. Кроме того, обвиняемый "отмыл" доходы на сумму 53 300 евро, которые были переведены на счета подконтрольных ему компаний и личные счета.