Компания Mono, принадлежащая Ульману, объявила награду в 1 млн евро за раскрытие убийства Бункуса

Многопрофильная компания SIA Mono, совладелец которой Михаил Ульман арестован судом по делу об убийстве администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса, объявила о награде в 1 миллион евро за помощь в раскрытии этого резонансного преступления.

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Представители компании отмечают, что Monо объявляет награду в один миллион евро за раскрытие имен исполнителей, заказчиков и пособников убийства Мартиньша Бункуса.

В компании считают, что обвинения в возможной причастности Ульмана к убийству Мартиньша Бункуса направлены на уничтожение или незаконный захват бизнеса SIA Mono.

"К сожалению, презумпция невиновности Ульмана игнорируется, и задержанный не имеет возможности защитить себя, так как закон не позволяет публично комментировать ход расследования", — говорится в заявлении для СМИ, указывающем на возможный рейдерский захват бизнеса SIA Mono.

Представители Mono также отмечают, что компании известны факты, свидетельствующие о наличии признаков рейдерства.

"Эти факты в настоящее время обобщаются и в ближайшее время будут переданы в компетентные органы", — говорится в заявлении для СМИ, где говорится, что SIA Mono сотрудничает со следственными органами.

Компания также утверждает, что у Михаила Ульмана не было прямого конфликта с Мартиньшем Бункусом — все гражданские дела, связанные с неплатежеспособностью компании Regman Trade, частично принадлежащей Ульману, были разрешены в судебном порядке.

Foto: F64

Как уже сообщалось ранее, 24 мая сотрудники Госполиции по подозрению в причастности к убийству Бункуса задержали предпринимателей Александра Бабенко и Михаила Ульмана. У убитого Бункуса были серьезные разногласия на почве профессиональной деятельности с Ульманом. Бункус пытался взыскать с него несколько миллионов евро.

Члены семьи Бункуса уже ранее упоминали имя Ульмана в связи с убийством администратора. В 2016 году у Ульмана возникли разногласия с Бункусом по делу о неплатежеспособности предприятия Rego Trade, по которому администратор потребовал в судебном порядке с предпринимателя несколько сотен тысяч евро.

Предприятие по оптовой торговле Rego Trade признали неплатежеспособным в 2008 году. Став администратором неплатежеспособности предприятия, Бункус констатировал, что бывшие члены правления — Ульман, Александр Будовский и Дан Вапне — до наступления неплатежеспособности разбазарили активы Rego Trade, поэтому подал на них в суд с требованием взыскать средства. Верховный суд в 2012 году удовлетворил требование администратора и постановил взыскать с Ульмана в пользу предприятия 265 626 латов (377 952 евро).

Брат убитого администратора Кристап Бункус в начале этого года сделал публичное заявление, в котором высказал подозрения о связи Ульмана с бывшим высокопоставленным сотрудником полиции Андреем Созиновым, а также сообщил о том, что в 2016 году Мартиньш Бункус информировал правоохранительные органы о подозрительных совпадениях в карьере тогдашнего начальника криминальной полиции Созинова и его связях с владельцем Latvijas Pasta banka (в настоящее время "LPB Bank") Ульманом.

Мартиньш Бункус был застрелен утром 30 мая 2018 года, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места событий был обнаружен сожженный автомобиль с поддельными номерами, который был связан с убийством.

Летом 2021 года стало известно о том, что один из возможных исполнителей убийства Бункуса был арестован в Украине. Как сообщило Латвийское телевидение, хотя подозреваемый был задержан за другое преступление, не связанное с Латвией, в ходе следствия он начал свидетельствовать также об убийстве Бункуса.