Компания за год не заплатила государству 405 000 евро налогов: начато уголовное преследование

Налоговая и таможенная полиция Службы госдоходов (VID) передала в сентябре в прокуратуру для начала уголовного преследования дело об уклонении от налогов в размере 405 000 евро, сообщает VID.

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Дело начато против физического лица, которое вело хозяйственную деятельность и с апреля по 2014 года по декабрь 2015 году подавало в VID декларации, однако не платило налоги — ни НДС, ни подоходный, ни социальный, ни налог с дохода предприятия.

Бюджету нанесен ущерб на сумму 405 000 евро. В апреле 2017 года по второй части статьи 218 Уголовного закона был начат уголовный процесс.