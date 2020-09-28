Компания за год не заплатила государству 405 000 евро налогов: начато уголовное преследование
Foto: Pixabay.com

Налоговая и таможенная полиция Службы госдоходов (VID) передала в сентябре в прокуратуру для начала уголовного преследования дело об уклонении от налогов в размере 405 000 евро, сообщает VID.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дело начато против физического лица, которое вело хозяйственную деятельность и с апреля по 2014 года по декабрь 2015 году подавало в VID декларации, однако не платило налоги — ни НДС, ни подоходный, ни социальный, ни налог с дохода предприятия.

Бюджету нанесен ущерб на сумму 405 000 евро. В апреле 2017 года по второй части статьи 218 Уголовного закона был начат уголовный процесс.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

VID
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Citadele
DELFI Brand Studio Читайте также
В ходе учений проверили готовность служб к ликвидации последствий загрязнения в порту
Завершены работы по ремонту Даугавгривского берегового укрепления
Паланга – идеальное место для укрепления здоровья и обретения покоя
Читмил без обмана. Опыт фитнес-тренера Ребекки Габране
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Международное сотрудничество — наиболее эффективный способ борьбы с киберпреступностью
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Вентспилс как пункт назначения для культурного туризма