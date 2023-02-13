Конфискованные у пьяных водителей машины могут быть переданы украинской армии
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Сегодня коалиция достигла договоренности о том, что автомобили, конфискованные у водителей в состоянии алкогольного опьянения, могут быть переданы украинской армии, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш после встречи формирующих правительство партий.

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Предложение подготовило Министерство финансов, которое также подготовит и соответствующие поправки к закону.

Как уже сообщалось ранее, в ноябре прошлого года вступили в силу поправки к Уголовному закону, которые предусматривают уголовную ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортным средством, если концентрация алкоголя в выдыхаемом воздухе или анализе крови превышает 1,5 промилле.

Также предусмотрена уголовная ответственность за управление транспортным средством или обучение вождению транспортным средством в состоянии наркотического, психотропного, токсического или иного опьянения.

Кроме того, если владелец управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения или отказался от проверки на наличие в организме одурманивающих веществ, законом предусмотрена конфискация автомобиля.

В случаях, когда транспортное средство, управляемое в состоянии алкогольного опьянения, принадлежит другому лицу, с виновного лица взыскивается полная или частичная стоимость транспортного средства.

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