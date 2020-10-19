Конфликт из-за несоблюдения 2-метровой дистанции: у пострадавшего сломана челюсть

В минувшую субботу в Елгаве, на ул. Католю произошел конфликт между двумя мужчинами, в результате которого один из них получил сотрясение мозга и перелом челюсти. Пострадавший госпитализирован. Причиной нападения стало замечание о несоблюдении социальной дистанции (2 метра).

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Полиция начала уголовный процесс по ч.2 ст.231 Уголовного закона Латвии "Хулиганство, совершенное группой лиц, или связанное с нанесением телесных повреждений потерпевшему, или с повреждением либо уничтожением имущества, или лицу, выступающему против нарушения общественного порядка, или совершенное с применением оружия, а также других предметов, применяемых для нанесения телесных повреждений".

Пострадавший рассказал, что все началось с конфликта в магазине Rimi, где он указал одному из юношей, что тот без защитной маски и таким образом игнорирует требования носить маску в торговом центре, а также не соблюдает социальную дистанцию — 2 метра.

Позже компания молодежи подошла к мужчине и свидетельнице нападения на автостоянке: юноши требовали, что им отдали мобильный телефон, на котором были запечатлены совершенные нарушения. Когда мужчина попытался им помешать, получил удар по лицу. Прибывшие медики констатировали у него сотрясение мозга и перелом челюсти.

Полиция просит отозваться свидетелей конфликта по телефону 63004202.