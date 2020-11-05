Конфликт на бытовой почве привел к убийству: нападавший задержан

В среду вечером в Видземское региональное управление полиции (Гулбенский участок) поступило сообщение из Гулбенского края, где в одной из квартир обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

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Прибывшие по указанному адресу полицейские установили, что в квартире произошел бытовой конфликт между двумя мужчинами, в ходе которого один из них нанес оппоненту ножевое ранение в живот. От полученного ранения пострадавший скончался.

Полиции удалось задержать подозреваемого 1961 г.р., который ранее уже попадал в поле зрения органов правопорядка. Следствие по делу продолжается.