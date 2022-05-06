Конфликт у Дома Москвы: беженка Анастасия боится за себя и членов семьи

После получившего широкий резонанс в соцсетях конфликта около Дома Москвы в Риге украинка Анастасия чувствует, как будто на нее началась охота. Об этом сообщает Rus.Lsm.lv.

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Сестры Анастасия и Дарья приехали в Ригу из небольшого городка под Киевом. Женщины с тремя детьми ехали двое суток в переполненном поезде. В Латвии они поселились в маленьком городке. В начале апреля, через несколько дней после новостей о военных преступлениях в украинском городе Буча, сестры гуляли по Риге и увидели в центре столицы здание — Дом Москвы.

"Есть такое понятие, как посттравматический синдром. Он у нас сейчас есть и очень ярко выражен. Мы шли, увидели вывеску с такими красивыми золотыми буквами: "Дом Москвы". Построен на средства России… Тогда я говорю: "Даша, у тебя есть помада? — Есть". И я начала писать "Слава Украине"", — вспоминает Анастасия.

В это время рядом со зданием остановилась машина, из нее вышла женщина, начала кричать, потребовала стереть надпись и побежала к охраннику Дома Москвы. Началась перепалка на русском и латышском языках с оскорбительными высказываниями в адрес украинцев — все снималось на мобильный телефон. Позже это видео было размещено в социальных сетях — в Facebook, Youtube, TikTok, на данный момент у него более двух миллионов просмотров.

Обе сестры обратились в полицию. Они считают, что видео позиционируется так, будто украинцы настроены враждебно по отношению к латышам. "В комментариях к видео есть призывы нас расстрелять, убить, порезать, связать, депортировать. В заявлении я ответила, что хочу, чтобы исходное видео было удалено, а люди, которые так себя ведут, привлечены к ответственности", — говорит Анастасия.

Анастасия боится и за себя, и за членов своей семьи. Журналистам Латвийского радио призналась — пришлось снять с куртки, сумки и школьных рюкзаков обоих сыновей символы родной Украины. Все что осталось — это сине-желтый лак на ногтях женщины. "Нас узнают, проявляют агрессию. На Рижском центральном вокзале на нас набросился мужчина. Используя нецензурную лексику, он кричал, что нас найдут и что нам будет плохо. Оставалось 3 минуты до поезда, мы успели сесть. Получается, что на нас началась охота, преследование", — считает Анастасия.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела, сославшись на отсутствие состава преступления — в ходе рассмотрения заявления не получено доказательств умышленного распространения заведомо ложной информации, дискредитирующей других. Однако часть опубликованных видеоматериалов была отправлена в Государственную инспекцию данных. Его глава Екатерина Мацук заявила, что инспекция даст официальное заключение по делу в течение трех месяцев. Она считает, что этот случай с нарушением свободы слова и неприкосновенности частной жизни может окончиться обращением в суд.

В целом полиция возбудила 42 уголовных дела в связи с преступлениями против украинцев. Также составлено 60 административных протоколов и начато 120 проверок. С момента вторжения России в Украину Служба государственной безопасности возбудила 11 уголовных дел в связи с деятельностью, направленной на разжигание межнациональной розни. Большая часть уголовных производств касается опубликованного в Интернете контента, который заведомо провоцировал враждебность по отношению к украинцам или другим народам.