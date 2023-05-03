Конфликт в центре Риги: у троих задержанных нашли наркотики
Foto: Valsts policija

В связи с конфликтом в центре Риги задержаны трое человек, у которых обнаружены наркотики, сообщает пресс-центр Госполиции.

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На прошлой неделе, в ночь на 30 апреля, в Госполицию поступил вызов в многоквартирный дом в центре Риги, где один человек угрожал другому предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Полицейские обнаружили в квартире двух мужчин и женщину, между которыми возник конфликт, в ходе которого один из мужчин угрожал женщине предметом, похожим на огнестрельное оружие.

Сотрудники полиции заподозрили, что лица находились под воздействием одурманивающих веществ, и доставили всех трех участников конфликта на экспертизу в Рижский центр психиатрии и наркологии, а затем в отделение полиции.

Полицейские провели обыск в указанной квартире, где обнаружили и изъяли три предмета, похожих на огнестрельное оружие, и, возможно, наркотические вещества. Для определения состава и массы веществ они были отправлены на экспертизу.

Все трое задержанных ранее попадали в поле зрения полиции за имущественные преступления и оборот наркотиков.

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