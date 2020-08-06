Конфликт в подъезде: мужчина получил ножевое ранение в область легких из-за пачки майонеза

По информации пресс-центра Рижского регионального управления полиции (РРУП), 31 июля на пульт дежурного поступил сигнал из Раганы, где в подъезде многоквартирного дома был ранен 22-летний мужчина. Пострадавшего с ранением в область легких доставили в больницу, а подозреваемого задержали.

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Как отмечают в РРУП, причиной конфликта, который закончился госпитализацией, стала пачка майонеза. У мужчины 1988 г.р., который в это время находился в подъезде, упала и разорвалась пачка майонеза, и соус растекся по лестнице. В это время в дом вошли двое мужчин, один из которых сделал им выговор за беспорядок и потребовал убрать подъезд. В итоге, после словесной перепалки старший из мужчин нанес оппоненту ножевое ранение в бок.

В распоряжении полиции имеется информация о том, что подозреваемый в момент совершения преступления мог находиться в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Результаты экспертизы будут готовы в ближайшее время.

Также известно, что задержанный ранее был неоднократно судим, в том числе за имущественные преступления, употребление наркотиков и выращивание марихуаны.

Следствие по делу продолжается.