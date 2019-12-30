Контрабандист, перевозивший сигареты по Даугаве, приговорен к принудительным работам

Даугавпилсский суд приговорил к принудительным работам контрабандиста, который переправлял вплавь по Даугаве из Белоруссии в Латвию 70 000 сигарет, говорится в публично доступном приговоре суда.

Мужчина приговорен к 334 часам принудительных работ, а его помощник — к 164 часам.

Как говорится в приговоре суда, 16 сентября этого года после полуночи один из обвиняемых в водолазном костюме переплыл реку, пересекая тем самым границу Латвии и Белоруссии, и на белорусской стороне в условленном месте взял коробки с сигаретами, которые вплавь переправил в Латвию.

Второй мужчина дожидался его на латвийской стороне, чтобы получить сигареты. Затем груз бы перенесен с берега реки на расстояние примерно 1,7 км, где контрабандистов задержали пограничники.

Обвиняемые перевозили из Белоруссии в Латвию 60 000 сигарет "Premjer" и 10 000 сигарет "NZ Gold", общая стоимость которых составляет 12 880 евро.