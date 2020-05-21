Контрабандисты пытались ввезти в Латвию поездом 1,3 миллиона сигарет

Таможенники обнаружили несколько крупных партий нелегальных сигарет — в общей сложности 68 000 пачек, или 1 360 000 штук. Их пытались ввести в Латвию из России и Белоруссию в грузовых вагонах, спрятав среди сыпучих грузов.

20 мая на пограничном пункте Индра (граница с Белоруссией) таможенники просканировали грузовой поезд и у них появилось подозрение, что там может быть нелегальный груз. С помощью кинолога с собакой среди щепок удалось обнаружить 1720 пачек (34 400 штук) сигарет NZ.

10 мая на том же КПП в трех вагонах среди опилок было обнаружено 36 980 пачек (739 600 штук) сигарет "Премьер" и NZ, а затем в другом железнодорожном составе, перевозившем гранулы для отопления, было найден еще 11 500 пачек (230 000 штук) тех же сигарет. Их тоже обнаружили с помощью сканирования.

19 мая на товарной станции "Даугавпилс" при проверке поезда, везущего каменный уголь, обнаружилось 14 000 пачек (280 000 штук) сигарет "Премьер".

В этот же день зилупские таможенники нашли 14 больших коробок с сигаретами "Премьер" в поезде, везущем из России остатки переработки зерна. Там было 3800 пачек, то есть 76 000 штук.

Ущерб, нанесенный государству в результате неуплаченных с этих сигарет налогов, равен примерно 217 тысячам евро.