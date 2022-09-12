Контрольная закупка: полицейским продали устройство для подключения к российским телеканалам

Сотрудники Екабпилсского участка полиции, продолжая активную и целенаправленную работу в сфере обнаружения нарушения авторских и смежных прав, провели профилактическую проверку, в ходе которой им продали устройство TV Box Transpeed 6k Ultra HD. С его помощью был возможен доступ к российским телеканалам.

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Во время контрольной закупки мужчина 1991 года рождения за 40 евро продал полицейским устройство TV Box Transpeed 6k Ultra HD, с помощью которого можно смотреть телевизионные программы, произведенные в Российской Федерации.

По факту нарушения полиция возбудила дело об административном правонарушении, устройство было конфисковано, а мужчина оштрафован на 70 евро.