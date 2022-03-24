Краткая инструкция: как распознать телефонного мошенника?
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Активность телефонных мошенников не идет на спад - они по-прежнему звонят людям и выманивают деньги. Важно быть осторожным и не попасть в ловушку мошенников, если возникли подозрения. Центр защиты прав потребителей (PTAC) рассказывает, на что стоит обратить внимание.

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Обычно мошенники не говорят по-латышски, ведут себя достаточно враждебно и звонят из-за рубежа.

Как отмечает PTAC, злоумышленник будет пытаться получить конфиденциальную информацию или попросит подтвердить что-то с помощью Smart-ID или калькулятора кодов.

Также мошенник может попросить сделать платеж и указывает срок для перевода денежных средств. Звонящий будет пытаться удержать человека на линии под разными предлогами. Он может призывать к срочным действиям или постарается убедить человека установить программное обеспечение или приложение на смартфон жертвы.

Мошенники также могут попросить перейти по ссылке или зарегистрироваться на каком-либо сайте.

PTAC отмечает, что если мошенникам все-таки удалось выманить деньги, необходимо немедленно подать заявление в полицию: через портал www.latvija.lv без электронной подписи или можно отправить письмо с электронной подписью на адрес электронной почты pasts@vp.gov.lv.

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