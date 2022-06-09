Кража BMW, которой не было: водитель совершил аварию и решил обмануть полицию
Foto: Pixabay

В конце апреля 2022 года в Салдусский участок Курземского регионального управления полиции поступило заявление о краже автомобиля BMW.

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По данному факту полиция начала уголовный процесс, однако при выяснении обстоятельств происшествия установили, что никакой кражи не было. При этом во время разговора с представителями органов правопорядка заявитель неоднократно предоставлял ложную информацию.

В ходе следствия указанный автомобиль нашли в волости Пампалю: машина попала в аварию. Поскольку факт кражи не подтвердился, в отношении мужчины был начат уголовный процесс.

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