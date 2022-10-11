Кража из предназначенных Украине автомобилей: латвийцы пожертвовали большое число аккумуляторов

Узнав о краже в автомобилях так называемого Twitter-конвоя, которые планировалось доставить защитникам Украины, отзывчивые латвийцы жертвовали и аккумуляторы, и деньги. Об этом со ссылкой на LTV сообщает rus.lsm.lv.

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В эту пятницу следующая колонна автомобилей из Латвии отправится в зону боевых действий, ни один из водителей, подавших заявку на управление автомобилем, не отказался от нее после вчерашних событий — атаки на Киев и другие украинские города. "Нам нужно уладить формальности, и выезжаем в пятницу", — рассказывает Рейнис Познякс, организатор Twitter Convoy for Ukraine, перед новой поездкой в Украину.

Новая автоколонна уже готова к отправлению. На месте украденных аккумуляторов установлены новые. "Преступники не найдены, но у нас большая волна поддержки. Так что, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Двигаемся вперед".

Люди после новости о краже была настолько отзывчивы, что организация получила в три раза больше аккумуляторов, чем было украдено. "Аккумуляторов больше, чем когда-либо, но это хорошо — скоро зима, пригодится. Огромное спасибо, многие подают заявки на участие в конвое".

Как сообщалось, это так называемые твиттер-конвойные автомобили: с весны группа из нескольких друзей и единомышленников, которую представляют Рейнис Познякс и Мартиньш Дзенитис, при поддержке всех неравнодушных собирает и перегоняет защитникам Украины различные транспортные средства — джипы для перемещения противотанковых средств, машины скорой помощи, автобусы для снабжения и смены позиций

В ночь с 3 на 4 октября в Яунмарупе были взломаны автомобили, которые подготавливались для украинцев, воюющих против России. Воров интересовал аккумуляторный свинец и другие ценные металлы.