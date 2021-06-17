Кража топлива из экскаватора: служебный пес помог задержать возможного вора

11 июня Государственная полиция получила информацию о том, что в Дубени, Гробиньский край из находящегося на карьере экскаватора было украдено топливо. Лиепайский участок Курземского регионального управления Госполиции совместно с Курземской группой отдела кинологов полиции порядка Рижского регионального управления Госполиции установили возможного виновного. Сотрудникам полиции помогал служебный пес по кличке Марко.
Собака взяла след недалеко от экскаватора и указала на маршрут передвижения возможного виновного. По дороге, примерно 200 метрах были найдены, возможно, использованные злоумышленником пустые канистры и резиновая трубка. Затем на земле были обнаружены следы от колес , которые свидетельствовали о том, что подозреваемый развернулся и быстро уехал.
Повезло, что один из работников видел возможного вора - идя на работу, он видел машину, которая выехала с территории. Затем работник попытался завести экскаватор и понял, что нет топлива.
Подозреваемый был задержан в тот же день. Ранее мужчина уже попадал в поле зрения правоохранительных органов за преступления имущественного характера. Начат уголовный процесс, расследование продолжается.
По словам потерпевшей стороны, это уже, по крайней мере, четвертый раз, когда крадут таким образом топливо. Однако, в полицию заявление было подано впервые.
Как отмечают в полиции, кинологи с собаками очень помогают в ежедневной работе, например, в поиске пропавших без вести людей и поиске наркотических и психотропных веществ. Например, 10 июня в Тукумсе Марко указал на сигареты и дизельное топливо в одном из зданий, в результате чего сотрудники Тукумского участка полиции изъяли 2340 контрабандных сигарет и 479 литров топлива.