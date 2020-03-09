Кража водки и сигарет из магазина Maxima обошлись вору в 5 месяцев заключения

Суд Видземского предместья Риги приговорил к 5 месяцам лишения свободы мужчину, который был признан виновным в краже дорогой водки и сигарет из магазина

Maxima в Риге, на ул. Петерсалас.

Согласно обвинительному заключению, злоумышленник вместе с подельником пробрался в магазин в ночь на 15 августа прошлого года. Преступники похитили бутылку водки Finlandia и ящик водки "Русский стандарт", а также сигареты LD Red, LD Blue и L&M Blue на общую сумму 107 евро.

В результате сделки с прокурором прокуратуры Зиемельского района Риги было достигнуто соглашение о наказании в виде лишения свободы на пять месяцев. Также осужденному придется возместить ущерб SIAMaxima Latvia.