Кража водки и сигарет из магазина Maxima обошлись вору в 5 месяцев заключения
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

Суд Видземского предместья Риги приговорил к 5 месяцам лишения свободы мужчину, который был признан виновным в краже дорогой водки и сигарет из магазина
Maxima в Риге, на ул. Петерсалас.

Согласно обвинительному заключению, злоумышленник вместе с подельником пробрался в магазин в ночь на 15 августа прошлого года. Преступники похитили бутылку водки Finlandia и ящик водки "Русский стандарт", а также сигареты LD Red, LD Blue и L&M Blue на общую сумму 107 евро.

В результате сделки с прокурором прокуратуры Зиемельского района Риги было достигнуто соглашение о наказании в виде лишения свободы на пять месяцев. Также осужденному придется возместить ущерб SIAMaxima Latvia.

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rus.DELFI.lv

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rus.DELFI.lv
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