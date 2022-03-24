Криминальная полиция подозревает Swedbank Eesti в отмывании денег

Центральная криминальная полиция Эстонии проинформировала Swedbank Eesti, что филиал подозревается в отмывании денег в период 2014–2016.

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Уголовное следствие основано на возбужденном финансовой инспекцией в 2019 году расследовании, в ходе которого был выявлен ряд недостатков в методах по борьбе с отмыванием денег в банке. Инспекция поделилась результатами расследования и с прокуратурой, сообщает Swedbank AB.

Центральная криминальная полиция и госпрокуратура в 2019 году возбудили в отношении Swedbank AS уголовное дело, с тех пор был проведен ряд действий. Расследуется предположительное отмывание денег за период 2011–2017 и предоставление ложных данных финансовому надзору.

Swedbank AB, материнская компания Swedbank Eesti, сообщила 15 марта, что Swedbank Eesti предъявлены подозрения в отмывании денег и следствие проверяет, происходило ли в Swedbank AS отмывание денег или иная преступная деятельность. Swedbank заверяет, что сотрудничает со следствием и предоставит всю информацию о расследуемых событиях.

Финансовые инспекции Швеции и Эстонии в ходе совместного расследования выявили существенные недостатки в исполнении Swedbank в Балтийских странах правил по борьбе с отмыванием денег, составили предупреждение для Swedbank AB и назначили штраф в размере 4 млрд шведских крон (около 360 млн евро).

По данным шведского телерадиовещания SVT, в период 2007-2015 Swedbank участвовал в проходившем в Балтийских странах отмывании денег на сумму около 40 млрд шведских крон (4 млрд евро).