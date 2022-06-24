Криминальные итоги 1-го праздничного дня: 31 выпивший за рулем, кражи, ограбления и смерть в ДТП

По сведениям Государственной полиции, в четверг, в первый праздничный день, полиция остановила 31 водителя в состоянии алкогольного опьянения. Воспользовались праздничной ситуацией воры — в трех домах зафиксированы кражи, в одном — ограбление.

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Почти половина или 15 пьяных водителей были пойманы в Рижском районе, четверо — в Земгале и Курземе, трое — в Видземе и пятеро в Латгале.

Вчера полиция составила 220 протоколов об административных правонарушениях по превышению скорости. В Видземе зарегистрировано 98 лихачей, в Земгале — 49, в Курземе и Рижском районе — по 29, в Латгале — 15 водителей, нарушающих разрешенную скорость.

В Вецсаулской волости (под Бауской) на 13-м км автодороги Яунсауле-Озолайне-Берзниеки легковой автомобиль "Volkswagen Golf" съехал с дороги и врезался в дерево. На месте происшествия погиб один человек, четверо пострадали. Работники Государственной пожарно-спасательной службы с помощью гидравлических инструментов освободили из автомобиля двух человек, которые были переданы медикам скорой помощи.

Всего за прошедшие сутки в Латвии произошло 121 дорожно-транспортное происшествие, пострадали 30 человек, в том числе два пешехода, пять велосипедистов и семь водителей электросамокатов.

За прошедший день Госполиция зафиксировала одно ограбление и три кражи из их домов. Грабеж случился в Рижском районе. По одной краже было зарегистрировано в Рижском районе, Земгале и Латгале.

Также за вчерашний день угнали семь велосипедов, в том числе три в Риге и два в Земгале. По одному велосипеду также было украдено в Курземе и Латгале.