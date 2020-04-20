Кристине Мисане освобождена из Ильгюциемской тюрьмы

В понедельник из мест лишения свободы вышла Кристине Мисане, которая с конца 2018 года находилась в заключении в Дании, поскольку в ЮАР ей инкриминировалось похищение своего ребенка и другие правонарушения. Об этом сообщил министр юстиции Янис Борданс.

Напомним, Дания уже собиралась выдать гражданку Латвии властям ЮАР, но выдачу три раза откладывали. С помощью широкой общественной поддержки и благодаря вмешательству латвийских государственных органов была достигнута договоренность о выдаче Кристине Мисане Латвии.

Как уже сообщалось ранее, в 2011 году гражданка Латвии познакомилась с гражданином Южно-Африканской Республики (ЮАР), и через четыре года отношений у них родилась дочь. Однако между родителями начались конфликты, и мужчина в одностороннем порядке решил прекратить отношения. По утверждениям Мисане, он жестоко обращался с ней, дочкой и старшим сыном.

Опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, Мисане в 2018 году вернулась в Латвию. В декабре 2018 года она отправилась с рабочей поездкой через Копенгаген в Мозамбик, но была задержана в датском аэропорту, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка.

Дания собиралась выдать Мисане ЮАР, однако в последний момент Генеральная прокуратура Латвии после получения новых доказательств выдала европейский ордер на арест Мисане и направила компетентному учреждению Дании требование выдать женщину Латвии, где она признана подозреваемой в уклонении от решения суда об опеке, уходе и праве общения с ребенком, подделке документа и использовании поддельного документа, а также незаконных действиях с финансовыми инструментами и платежными средствами.

Чтобы добиться выдачи женщины Латвии, а не ЮАР, представители Мисане передали латвийским правоохранительным органам ее собственноручно написанное чистосердечное признание. В марте 2020 года Мисане в сопровождении полицейского конвоя доставили в Латвию и поместили в Ильгюциемскую тюрьму.