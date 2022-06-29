Кровавое Лиго — в прошлом? Количество аварий и пьяных водителей в Латвии резко сократилось

В этом году с 23 по 25 июня Государственная полиция задержала на дорогах 87 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это намного меньше, чем в 2013 году, когда было поймано 270 нетрезвых водителей, но больше, чем в прошлом году, когда за такие нарушения были оштрафованы 64 человека. Об этом свидетельствуют составленные полицией статистические данные.

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Статистические данные за последние 10 лет показывают, что общая тенденция к употреблению алкоголя на Лиго среди водителей уменьшилась.

В этом году на Лиго полиция оштрафовала 31 шофера, а в Янов день — 29. На следующий день после праздников штраф за езду в нетрезвом виде получили 27 водителей.

Как сообщает Государственная полиция, на конец года примерно у трети всех водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, не было водительских прав. В свою очередь, две трети пойманных в течение года нетрезвых водителей находились в состоянии сильного алкогольного опьянения — более 1,5 промилле.

Портал Delfi уже сообщал, что в целом за первые пять месяцев этого года число нетрезвых водителей за рулем увеличилось, как и количество ДТП по вине этих нарушителей. За первые пять месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях с участием пьяных водителей пострадал 81 человек. В прошлом году таких случаев было всего 49.

С января по май в прошлом и этом году в ДТП по вине пьяных водителей погибли три человека. Всего в 2021 году в дорожно-транспортных происшествиях участвовали 803 пьяных водителя. В них 252 человека пострадали, еще 11 человек погибли.

В этом году один человек погиб в дорожно-транспортном происшествии во время празника Лиго, еще четверо были доставлены в больницу с различными травмами. В прошлом году с 23 по 25 июня в ДТП погибли два человека. Всего за десять лет в дорожно-транспортных происшествиях в дни праздника Лиго погибли 13 человек.

Самым трагичным праздник Лиго получился в 2000 году, когда за три дня на дорогах погибло 25 человек. Тогдашний начальник дорожной полиции Алнис Йиргенс назвал праздник кровавым Лиго.