Кровавые разборки в провинции: пьяный хулиган ранил из огнестрельного оружия трех человек
Foto: DELFI

В минувший понедельник в тихом поселке Рембате развернулись драматические события: компания сначала выясняла отношения на кулаках, а затем один сбегал домой за оружием и открыл огонь на поражение. Об этом сообщает Degpunktā.

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Пенсионерка Анна, в окна которой попали пули, рассказала, что на ее внука с приятелями напал пьяный стрелок. Итог разборок — трое раненных. Шум слышали соседи, которые успели снять происходящие события на видео: никто из них не решился приблизиться к стрелявшему, однако конфликт они запечатлеть успели.

На место происшествия выезжала не только полиция, но и бригады Службы неотложной медицинской помощи, включая реанимационную бригаду. По предварительным данным, состояние раненых оценивается как тяжелое.

По словам местных жителей, нападавшего и пострадавших ранее часто можно было встретить в нетрезвом виде. Что послужило причиной конфликта на этот раз, пока не ясно.

Как отметили в полиции, подозреваемый задержан, по делу начат уголовный процесс за попытку убийства. Следствие продолжается.

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