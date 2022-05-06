Крупное дело о попытке рейдерства в Olainfarm: у полиции - пятеро подозреваемых

Чуть больше года назад, 30 апреля 2021 года, Государственная полиция начала расследование дела, которое является, пожалуй, самой крупной попыткой мошенничества и рейдерства в истории Латвии. Об этом пишет газета Diena.

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Путем подписания, возможно, фиктивного договора об отчуждении акций - Милана Белевича - член правления фирмы Olmafarm, крупнейшего держателя акций Olainfarm, пыталась передать чешской фиктивной компании Black Duck Invest принадлежащий фирме Olmafarm контрольный пакет акций Olainfarm на сумму более 40 млн евро.

Полиция сообщила газете Diena, что в уголовном процессе, расследуемом Управлением по борьбе с экономическими преступлениями в рамках сотрудничества с правоохранительными органами Чехии, в качестве подозреваемых на данный момент идентифицированы уже пять лиц. Трое из них являются жителями Латвии, а двое - Чехии.

Подозреваемых обвиняют в попытке совершения мошенничества в особо крупных размерах в составе организованной группы, а одного из подозреваемых также в превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими в корыстных целях. Хотя полиция не называет имена подозреваемых, имеющаяся в распоряжении газеты информация дает основания предположить, что этими подозреваемыми могут быть бывший член правления Olmafarm и Olainfarm М.Белевича, бывшие члены совета Olainfarm К.Крастиньш и Х.Велмерс, а также Войтех Качена и Тибор Бокор, связанные с Black Duck Invest.

Согласно имеющейся на сегодня информации, в историю мошенничества и рейдерства в связи с акциями Olainfarm входит ряд других лиц, ранее и/или неофициально связанных с Olainfarm, которые не были непосредственными исполнителями схемы рейдерства, но играли и могут продолжать играть важную роль в этой истории.