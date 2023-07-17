Крупный пожар на заводе Dobeles dzirnavnieks: огонь распространился на несколько этажей (ДОПОЛНЕНО)

В воскресенье утром в Добеле вспыхнул пожар в производственном цеху предприятия AS Dobeles dzirnavnieks.

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По данным Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС), сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 07.08. Прибыв на место происшествия, спасатели констатировали, что в семиэтажном здании возникло сильное задымление, а огонь распространился на несколько этажей.

Работы по тушению пожара осложнялись тем, что здание имеет очень сложную планировку, в нем расположено различное оборудование и конструкции, которые соединяют этажи здания, и через них пламя также распространяется между этажами.

С пламенем удалось справиться к 12.48, а полностью пожар был ликвидирован в 17.00. Общая площадь пожара составила 506 квадратных метров. Огонь повредил конструкции, техническое оборудование и трубы.

Как сообщил председатель правления Dobeles dzirnavnieks Кристап Амсилс, в настоящее время ведутся работы по ликвидации последствий пожара и выявлению конкретных повреждений, но ущерб значительный — повреждена мельница предприятия.

В результате пожара никто не пострадал, причины возгорания выясняются.

Этот суровый опыт показал, насколько важно проводить практическое обучение пожаротушению в производственных компаниях. По словам Амсилса, в сотрудничестве с ГПСС компания неоднократно организовывала практические занятия для работников Dobeles dzirnavnieks и пожарных.

Тот факт, что в кризисной ситуации все участники знали, как действовать, а пожарные и спасатели ориентировались на территории предприятия, позволил быстро локализовать возгорание, при этом не было причинено вреда здоровью людей, подчеркнул Амсилс.

Другие производственные здания компании не пострадали, компания продолжает работать в аварийном режиме.

"Мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить полноценную работу предприятия. До восстановления работы мельницы поставки муки клиентам будут обеспечиваться с производственных мощностей предприятий группы", — заявил Амсилс.

Приемка зерна не пострадала, поэтому компания продолжает принимать зерно как в Добеле, так и в других пунктах приемки зерна "Dobeles dzirnavnieks" — в Риге, Ауце и Гулбене.

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Предприятие застраховано, действует несколько страховых полисов — застраховано не только имущество, но и непрерывность бизнеса.

Компания Dobeles dzirnavnieks зарегистрирована в 1991 году, ее уставной капитал составляет 3,897 млн евро, свидетельствует информация с сайта Firmas.lv.

Крупнейшим акционером компании является эстонский производитель зерна Tartu Mill. Основными направлениями деятельности компании являются производство всех видов пшеничной муки, манной крупы, мучных смесей, макаронных изделий, хлопьев, круп и комбикормов.