Крупный пожар под Броцени: сгорели покрышки и здания, но ветер унес ядовитый дым от жилого района

Работники Государственной пожарно-спасательной службы продолжают тушение крупного пожара на территории производственного объекта в Броценском крае, где горят шины и несколько построек.

Вызов на пожар в Циецерской волости пожарные получили около 4 часов утра. На месте происшествия горели шины на площади 500 кв. м и два здания площадью 300 кв. м.

Как агентству LETA сообщил председатель Броценской краевой думы Арийс Спрогис, пожар начался в здании предприятия по переработке шин, которое полностью сгорело. Также сгорела часть шин, находившихся снаружи здания.

"В прошлом году мы получали жалобы людей на деятельность этого предприятия, объект обследовала муниципальная полиция. Также мы информировали о нем Государственную службу охраны среды", — сказал Спрогис.

По его словам, к счастью, сегодня дует северный ветер, который уносит дым от населенных территорий.

Как выяснило агентство LETA, пожар возник на территории ООО Makrol. Владелица предприятия Инита Абеле рассказала, что в сгоревшем здании находилось оборудование для размельчения шин и офис предприятия. "На месте пожара работают сотрудники полиции, которые выяснят его причины", — сказала она.

Абеле не могла назвать объем причиненного ущерба, но отметила, что он будет большим.