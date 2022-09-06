Крушение самолета у берегов Латвии: в море, возможно, нашли человеческие останки

На месте падения частного самолета Cessna 551 в Балтийском море , возможно, обнаружены фрагменты тела. Об этом сообщает Lsm.lv.

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Найденные останки переданы на экспертизу представителям уголовной полиции.

Напомним, зарегистрированный в Австрии самолет с пилотом и тремя пассажирами на борту упал в море северо-восточней Вентспилса вечером 4 сентября. К утру понедельника спасателям удалось обнаружить в водах Балтики 11 фрагментов разбившейся Cessna.

К поисковым работам в зоне крушения подключены подводный дрон, а также экипажи Морских сил Латвии и Государственной пограничной службы.

Как уже сообщалось ранее, самолет с членами семьи вылетел в воскресенье из испанского Хереса и направился в Кельн. Вскоре после взлета связь с самолетом была потеряна. Не исключается, что произошла разгерметизация салона, и пилот потерял сознание.

На перехват Cessna были направлены истребители НАТО нескольких стран, однако они лишь сопровождали самолет, который, сделав повороты над Парижем и Кельном, направился в сторону Готланда, а затем рухнул в море неподалеку от берегов Латвии.