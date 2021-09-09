Крыло ветряка заблокировало движение по Даугавпилсскому шоссе
Foto: Rīgas Pašvaldības policija

В четверг на шоссе Рига-Даугавпилс автомобиль, перевозивший крыло ветряного электрогенератора, на время заблокировал движение, сообщает Breaking.lv.

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Сейчас движение уже восстановлено.

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